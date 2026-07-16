Olay, gece saatlerinde Bağlar Mahallesi Kafkas Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, taksiden inen ve alkollü oldukları öne sürülen 3 kadın, yüksek sesle bağırarak çevreyi rahatsız etti. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan kadınların sözlü atışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kadınların birbirine saldırarak saç saça baş başa kavga ettiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kavga sırasında iki kişinin olayları izlemekle yetindiği de görüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelilerden birini yakaladı. Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen diğer iki kadının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.