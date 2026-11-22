Yıllarca şarkılarıyla milyonların hayatına dokunan Phil Collins, hayatının ilerleyen dönemlerinde sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye başladı. Üç evliliğinden beş çocuğu bulunan ünlü müzisyen, geçmişte çocuklarına yeterince iyi bir baba olamadığını düşündüğünü itiraf etmişti. Şimdi ise günlük yaşamını sürdürebilmek için 24 saat hemşire desteği alıyor.

ÇOCUKLARINA "HAYATINIZI ZORLAŞTIRDIM" DEMİŞTİ

Genesis grubuyla müzik tarihine adını yazdıran Phil Collins, 2022'den bu yana sağlık sorunları nedeniyle sahnelere eskisi gibi çıkamıyor. Zaman zaman özel etkinliklerde görüntülenen sanatçı, çoğunlukla tekerlekli sandalye ya da baston desteğiyle ayakta durabiliyor.

Rock'n Roll Hall of Fame töreninde de duygusal anlar yaşayan Collins, çocuklarına yönelik sözleriyle dikkat çekmişti. Kızı Lily Collins'in de eşlik ettiği gecede beş çocuğuna seslenen müzisyen, "Hepsi inanılmaz derecede yetenekli. Büyürken hayatlarını biraz zorlaştırmış olabilirim. Onları seviyorum" demişti.

Çocuklarına sevgisini dile getiren Collins, "Sizi ölümüne seviyorum" sözleriyle konuşmasını tamamlamıştı.

ÇOCUKLARI ONU KAYBETME KORKUSU YAŞADI

Phil Collins'in sağlık sorunları geçmişte kritik bir noktaya ulaşmıştı. Organ yetmezliği nedeniyle İsviçre'de bir klinikte tedavi gören sanatçı, bir dönem ölümle burun buruna geldi. Kendisi bilincini kaybetmiş halde yatarken çocuklarının başında toplanarak ona veda ettikleri anlatılmıştı. Ancak Collins tedavi sürecinin ardından toparlanarak hayata tutundu.

ÜÇ EVLİLİĞİNDEN BEŞ ÇOCUĞU VAR

Phil Collins'in özel hayatı da yıllar içinde inişli çıkışlı bir seyir izledi. İlk evliliğini Andrea Bertorelli ile yapan sanatçının bu birliktelikten Joely ve Simon adında iki çocuğu oldu. Jill Tavelman ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Lily Collins oyunculuk kariyeriyle tanındı. Üçüncü evliliğini Orianne Cevey ile yapan Collins'in Nicholas ve Mathew adında iki oğlu daha bulunuyor.

24 SAAT HEMŞİRE DESTEĞİ ALIYOR

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve hareket kabiliyeti kısıtlanan Phil Collins, hastane tedavisinin ardından evinde yaşamını sürdürüyor. Ancak günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılamakta zorlanan sanatçı, yanında sürekli bir hemşire bulunduruyor.

Fox News Digital'a konuşan Collins, "İlaçlarımı zamanında aldığımdan emin olmak için yanımda sürekli bir hemşire bulunuyor. Ayrıca bana her an destek olan bir asistanım da var" diyerek yaşam koşullarını anlatmıştı.

Ünlü müzisyen, hayatının tamamen içine kapanık geçmediğini de vurguluyor. Televizyonda belgeseller izlediğini ve haftada üç gün fizyoterapi gördüğünü belirten Collins, evindeki yaşamını sürdürmeye çalışıyor.