İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli ile Roma, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Napoli üç kez öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve Roma'nın 89. dakikada bulduğu golle maç 3-3 sona erdi.

Ev sahibi ekip, 28. dakikada Frank Anguissa'nın golüyle üstünlüğü yakaladı. Roma, 69. dakikada Matias Soule ile eşitliği sağladı.

Napoli'de Scott McTominay 48 ve 83. dakikalarda, Roma'da ise Leonardo Balerdi 74 ve 89. dakikalarda ağları havalandırdı. Böylece iki oyuncu da karşılaşmayı ikişer golle tamamladı.

Paylaşılan puanların ardından Roma haftayı 18, Napoli ise 11 puanla tamamladı.