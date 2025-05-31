İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan ve tahliye edilen Beyaz İnşaat hissedarı müteahhit Seyfi Beyaz'ın üç kez ifadesini değiştirdiği ortaya çıktı.

T24'te yer alan habere göre, Beyaz ilk ifadesinde tutuklanarak görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu suçlamadığı, son iki ifadesini ise değiştirdi.

İLK İFADESİNDE "RANT SAĞLAMADI" DEDİ

Ekrem İmamoğlu’nu 2010 yılından itibaren tanıyorum. Beylikdüzü'nde bir arsa satılıyordu. Yüzde 15'i kendisine, yüzde yüzde 85'i de K.A’ya aitti. K.A’nın payını ben satın aldım. Bu arsa üzerinde Ekrem İmamoğlu ile birlikte inşaat yaptık. Ben kendi hisseme düşen bağımsız bölümleri sattım. Ekrem İmamoğlu ile ortak olan arsa üzerinde Park Teras isimli projeyi yaptık. Bu projenin imarı düşüktü. Arsanın Ekrem İmamoğlu döneminde imara açılıp açılmadığını hatırlamıyorum ancak arsanın imar oranının düşük olması dikkate alındığında buradan da anlaşılacağı üzere İmamoğlu’nun kendi lehine imarı artırma imkanı varken arsasına düşük imarla inşaat yaptırdığı ve kendine bir rant sağlamadığı anlaşılacaktır. Yine İmamoğlu ile yaptığım Park Teras isimli inşaatın kabasını A’ya yaptırdık. Burada İmamoğlu’nun bir yönlendirmesi olmadı.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ İFADESİNDE FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Teraspark AVM'de yaptığımız inşaatın arsasının arsa üzerinde satılık tabelasını görmemiz üzerine aradığımız numaradan K.A isimli şahısla görüştük. Buranın yüzde 85'inin kendisinin olduğunu, yüzde 15'inin de Ekrem İmamoğlu’nun adına olduğunu söyledi. Sadece kendi hissesini satmak istediğini söyledi. Biz kendisine diğer yüzde 15'ini de almak istediğimizi söylememiz üzerine K.A. Ekrem İmamoğlu’nun bizimle bu inşaatın içerisinde olacağını iletti.

"ÖDEME ALMADIK"

Ekrem İmamoğlu’nun bizimle beraber bu işi yapabileceğini söyledi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu ile görüştük, bu inşaatı beraber yapabileceğimizi anlayınca K.A’nın yüzde 85 hissesini satın aldık. Hisseleri satın aldıktan sonra inşaata devam ettik ve tamamladık, sonrasında burası 1,5 yıl kirada kaldı. Söz konusu kiracılar farklı kişilerdir, toplanan kira gelirinin yüzde 85'i bize yüzde 15'i Ekrem İmamoğlu’na aktarılmaktaydı. Sonrasında bizim ihtiyacımız olduğu için mecburen hissemizi satmak istedik. Yabancı bir müşteri burayı toptan satın almak istediğini söyledi ama İmamoğlu burayı satmak istemedi. Biz de kendi payımızı satıp kalanı Ekrem İmamoğlu’na bırakmak istediğimizi söyledik. O da bunu kabul etti. Ekrem İmamoğlu burada yüzde 15'e değil, yüzde 20'ye tekabül eden sayıda 6 veya 7 dükkan aldı. Aradaki yüzde 5 hisseyi resmi bir şekilde devrettik ancak karşılığında herhangi bir ödeme almadık.

"BELEDİYE BAŞKANI OLDUĞU İÇİN KENDİSİNDEN ALACAĞIMIZI TAHSİL EDEMİYORUZ"

Teras Park AVM'yi inşaatı sonrasında Ekrem İmamoğlu’nun şahsından o günün parasıyla 1.750.000,00 TL alacağımız kalmıştır. Bu alacağımızı Ekrem İmamoğlu o tarihten itibaren ödememiştir. Kendisi AVM inşaatı bittikten sonra belediye başkanı olduğu için bu alacağımızı kendisinden tahsil edemiyoruz. Bu hususu T.Y’ye birkaç defa söyledik. O bu durumu Ekrem İmamoğlu’na ileteceğini söyledi ancak tarafıma herhangi bir dönüş yapmadı.