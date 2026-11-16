Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Abdurrahman Zengin, eşi Hacer Zengin ve kızları Zeynep Zengin’in karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin davada karar çıktı. Sakarya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, doğal gaz firmasının yetkilileri F.B. ve K.Y.’ye ayrı ayrı 5 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

Ömercik Mahallesi’nde 18 Şubat 2023’te meydana gelen olayda, doğal gaz kombi borusunun yerinden çıkması sonucu sızan karbonmonoksit gazı Zengin ailesini zehirledi. Eve giren ekipler, Abdurrahman ve Hacer Zengin ile kızları Zeynep’i ölü buldu. Ağır yaralı kurtarılan oğulları Emirhan Zengin ise yaklaşık iki aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcılığının hazırladığı iddianame 8 Nisan 2026’da tamamlandı. Firma yetkilileri F.B. ve K.Y. hakkında dava açıldı.

KAYITLARDA 12 DAKİKA, KEŞİFTE EN AZ 25 DAKİKA

Yargılama sırasında ailenin avukatı Anıl Okan Şen, araç takip sistemi kayıtlarına göre gaz açımı için gelen yetkililerin araçlarının kontağını kapatması ile yeniden çalıştırması arasında yalnızca 12 dakika bulunduğunu belirtti. Şen, gerekli güvenlik kontrolleri için bu sürenin yeterli olmadığını söyleyerek keşif yapılmasını istedi.

Mahkemenin talebi kabul etmesi üzerine olay yerinde yapılan keşifte, standart bir gaz açımı ve güvenlik kontrolü işleminin en az 25 dakika sürdüğü tespit edildi. Hazırlanan bilirkişi raporunda F.B. ve K.Y. asli kusurlu bulundu.

MESLEKTEN MEN CEZASI DA VERİLDİ

Tutuksuz yargılanan iki sanığın karar duruşması 3 Kasım’da görüldü. Mahkeme heyeti, F.B. ve K.Y.’nin taksirle ölüme neden olma suçundan ayrı ayrı 5 yıl 5 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanıklara ayrıca 2 yıl 8 ay 15 gün meslekten men cezası verildi.