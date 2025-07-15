Van’ın İpekyolu ilçesinde, Kale Yolu üzerinde dün akşam saatlerinde sosyal medyada "Arda Edeoğlu" ismiyle tanınan Onur Karael, kalaşnikof silahla açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Karael kurtarılamadı.
KIZI AĞIR YARALI
Saldırıda Onur Karael’in üç kızı da yaralandı. Yaralı çocukların hastanede tedavileri sürerken, biri ağır yaralı olarak yoğun bakımda tutuluyor.
CENAZESİ KALDIRILDI
Cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Hakkari’nin Yüksekova ilçesine getirilen Onur Karael, TOKİ Mezarlığı’nda toprağa verildi. Defin törenine DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Yüksekova Belediye Eş Başkanı Şoreş Diri, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliği henüz tespit edilemezken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüphelilerin