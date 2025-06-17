Türkiye'nin önemli tatil merkezleri arasında yer alan Marmaris, Fethiye gibi tatil beldelerindeki eğlence mekanlarından gelen görüntüler vatandaşları çileden çıkardı.

Tatil beldelerindeki eğlence mekanlarının müşteri çekmek amacıyla bazen bar üzerinde bazen masa üzerinde bazen de sandalyede oturan turistlerin kucağında sahnelenen absürt dans şovları sosyal medyada büyük tepki çekti. Vatandaşlar bu tarz şovlara yer veren mekanların para kazanmak için Türkiye'yi, seks turizmiyle anılan Tayland'a çevirecekleri belirtti.

Sosyal medya kullanıcıları, hızla yayılan görüntülere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çağrıda bulunarak bu tarz şovlara yer veren işletmelerin turizme büyük zarar verdiğini belirterek yaptırım uygulanması gerektiğini savundu.

Görüntülere ilişkin sosyal medya da öne çıkan bazı paylaşımlar şöyle:

- Üniversitelerimizde turizm otelcilik diye bölümlerimiz var bunun okulunu okuyan bilgi sahibi gençlerimiz var ama turizm kimlere emanet ?

- Memlekette kötüye gitmeyen şey harbiden yok ya...

- Bunu seven bir tane turist yoktur tayland eğlencede ucuk bir yerde böyle salaklık görmedik hepsine düzenleme kural gelmeli

- Bu görüntüleri gördükçe utancımdan yerin dibine giresim geliyor. Yazlık memlekette bu şarkı ne alaka? Hadi yöresel bir dans falan desem o da değil. Abuk subuk tipler abuk subuk hareketler yapıyor. İşletme sahiplerine de çok şaşırıyorum. Bu mudur?

- Bakanlığımızın adı @TCKulturTurizm yani Turizm kadar Kültürle de ilgilenmek zorundayız. Benim bildiğim kadarıyla tarihten bu yana hiç böyle bir dansımız olmadı. Turizm, ülkemize gelen misafirlere, kültürümüzü de anlatmak için bir araçsa, turizm sektöründe çalışanlara bunu öğretmek belletmek, "hayır benim derdim başka” diyenlere de haddini bildirmek gerekiyor. İnsanlar ülkemize bu terbiyesizlikleri izlemek için değil, Türk Kültürünü ve coğrafyasını merak ettikleri için geliyorlar. Lütfen turizmle ilgilendiğimiz kadar kültürümüzle de ilgilenelim, Sahip Çıkalım..

- Turizm bölgelerindeki Arizona kertenkelelerinin acilen toplatılması lazım.