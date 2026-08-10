TBMM'de siyasi kulisleri hareketlendiren bir buluşma yaşandı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Meclis'in muhalefet kulisinde bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Üç genel başkanın görüşmesi, Meclis'teki siyasi temaslar açısından dikkat çekerken, liderlerin daha sonra akşam yemeği için Meclis lokantasına birlikte gitmesi de dikkatlerden kaçmadı.

"İTTİFAKIN İLK FOTOĞRAFI MI?" SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Babacan, Arıkan ve Erbakan'ın birlikte yürüdüğü sırada gazeteciler tarafından kendilerine, "İttifakın ilk fotoğrafı diyebilir miyiz buna?" sorusu yöneltildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise soruya, "Meclisin kapanış fotoğrafı diyelim" yanıtını verdi.

Arıkan'ın bu sözleri, üç parti arasında olası siyasi iş birliği ve ittifak iddialarına ilişkin yeni bir mesaj olarak yorumlandı.

Üç liderin Meclis'teki buluşmasının ardından siyasi kulislerde, muhalefet partileri arasındaki olası iş birliği seçenekleri yeniden gündeme geldi.