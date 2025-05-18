Türkiye Taş Kömürü (TTK) İşletmesi’ne bağlı Zonguldak’taki Kozlu, Üzülmez ve Karadon maden ocaklarında metan gazı artışı belirlendi.

Çalışma Bakanlığı müfettişleri vardiyalı biçimde yaklaşık 6 bin yeraltı işçisinin çalıştığı ocaklarda üretime ara verilip, havalandırma sisteminin incelenmesini istedi. Ancak TTK ve Enerji Bakanlığı yetkilileri yaptıkları değerlendirmede, ocakların kapatılmasına gerek görmedi ve üretime devam kararı alındı.

‘HAVA ÇIKIŞI DÜŞÜK’

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Binlerce işçinin hayatını tehlikeye atmayın, yeni bir Amasra faciası yaşatmayın, hava çıkış hızı 0.5 metre/ saniyenin altına düşüyor” dedi.

Bakanlık müfettişlerinin de hava çıkış hızının yetersiz olduğunu saptadığını hatırlatan Yavuzyılmaz, “Müfettişler, insan hayatı söz konusu olduğu için üç ocağın kapatılıp, havalandırma sisteminin kontrol edilmesini ve sorun giderilene kadar üretime ara verilmesini istedi. Ancak Enerji Bakanlığı ve TTK yetkilileri son toplantıda bu konuyu görüştükten sonra üretime devam kararı aldı. Bu karar çok risklidir. Ocaklarda havalandırma hızı 0.5 metre/saniyenin altına düşünce metan gazı birikiyor ve grizu tehlikesi doğuyor. Ekim 2022’de Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan faciada da hava çıkış hızı yetersizliği nedeniyle metan gazı birikti ve 43 şehit verdik. Yıllardır madenlerde cinayetler yaşanıyor ve şehitler veriyoruz. Yeni bir Amasra yaratılmasın, işçilerin hayatı tehlikeye atılmasın” ifadelerini kullandı.

Sendika kafa karıştırdı

Muhalefetin ve tespiti yapan müfettişlerin uyarılarına karşın sendika ise kafa karıştırdı. Türk-İş’e bağlı Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yaptığı açıklamada bakanlığın ‘risk yok’ açıklamasını aktardı ve “İşyerlerimizde işçi sağlığı ve güvenliğine yönelik tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğine, teknik geliştirmelerin de en kısa sürede sağlanacağına inanıyoruz” dedi. Yeşil’in açıklamasında risk olup olmadığına dair bir beyan yer almadı.