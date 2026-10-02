Vizesiz seyahat imkânı sunarak dünyanın birçok ülkesine vize almadan giriş hakkı tanıyan hususi damgalı (yeşil) pasaportun kapsama alanının genişletilmesi hedefleniyor.

Mevcut düzenlemede devlet memurları, kamu görevlileri, TBMM üyeleri, kabine mensupları, belediye başkanları, milli sporcular, belirli kamu bankası ve kurum çalışanları, ihracatçı iş insanları, şirket yetkilileri ile avukatların faydalanabildiği yeşil pasaport hakkı için yeni bir adım atıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulan iki ayrı kanun teklifiyle; pilotlar ile mühendis ve mimarların da vizesiz seyahat imkânı sağlayan bu haktan yararlanması talep edildi. Tekliflerin meclis gündeminde değerlendirilmesi bekleniyor.

PİLOTLARA 5 YIL ŞARTI

İlk teklife göre havayolu pilot lisansı alınış tarihinden itibaren 5 yıl fiili olarak uçuş hizmeti yapan pilotların yeşil pasaport imkânından faydalanması önerildi.

Teklifin gerekçesinde “Havayolu uluslararası ulaşım araçları pilotları, yurtdışı çıkışlarını sadece görevli oldukları zaman yapabilmektedir. Pilotlar, yurtdışı eğitimlerine ve uçuş testlerine katılmak, yurtdışından uçak teslim almak için vizeye ihtiyaç duymaktadır. Bu durum hem maliyeti hem de vize alabilmek için geçen süredeki iş kaybı ile sektör için önemli bir sorun olmaktadır. Öte yandan yaşanan vize sorunları nedeniyle vize alamayan pilotlar hem vakit kaybetmekte hem de yurtdışı eğitimlerine katılamamaktadır” ifadelerine yer verildi.

TMMOB ÜYELİĞİ ŞARTI GEREKİYOR

Bir diğer teklifte ise TMMOB üyesi olan mühendis ve mimarların en az 10 yıl kıdemi bulunmak şartıyla yeşil pasaport hakkı tanınması istendi.

Teklifin gerekçesinde şunlara dikkat çekildi: “Mühendis ve mimarlar, üretim yapan, katma değer oluşturan meslek grubudur. Dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, anlayan ve ona göre politikalar üreterek yaşama geçiren bir çalışma anlayışı içerisinde olan mühendislik ve mimarlık kriterlerinin karşılıklı tanınması, mesleğin ortak değerler çerçevesinde birleştirilmesi ve geliştirilmesinin yanı sıra, toplumdaki pozisyonunu, rolü ve sorumluluğunun güçlendirilmesi için yurt dışında etkinlik ve çalışmaları zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla bu meslek gruplarının yurtdışındaki eğitim, panel, çalıştay, konferans vb. eğitim faaliyetlerine katılımları, teknoloji uygulamalarım yerinde tanımaları mesleki tecrübe ve üretkenlik açısından önem arz etmektedir.”

İki teklifte de “Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmaması kaydıyla” yeşil pasaport imkanı verilmesi önerildi.

KOMİSYON'A SEVK EDİLDİLER

YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu tarafından verilen kanun teklifleri Meclis İçişleri Komisyonu’na sevk edildi.

KİMLER YEŞİL PASAPORT SAHİBİ OLABİLİYOR?

1. Devlet memurları ve kamu görevlileri

Kamu kurumlarında 1., 2. veya 3. derece kadrolarda çalışan devlet memurları ve benzeri kamu görevlileri.

Bu derecelerde görev yaparken emekli olanlar da haklarını korur.

2. Meclis ve hükümet üyeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri (milletvekilleri).

Eski bakanlar.

3. Belediye başkanları

Görevleri süresince büyükşehir, il veya ilçe belediye başkanları.

Derece kadro ile emekli olmuş eski belediye başkanları.

4. Sporcular

Devlet sporcusu statüsündeki sporcular (belirli şartlarla).

5. Belirli kamu bankası ve kurum çalışanları

Özelleştirilmeden önce yeşil pasaport hakkı olan kurumlarda çalışanlar (örneğin Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halk Bankası vb.), belirli koşullarla.

6. İhracatçı iş insanları ve şirket yetkilileri

Belirli ihracat hacmine ulaşan şirket sahipleri/ortakları/çalışanlarına kanunla yeşil pasaport hakkı tanınmıştır.

7. Avukatlar

Baroya en az 15 yıl kayıtlı avukatlar.