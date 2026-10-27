ABD'nin Montana eyaletinde bulunan ve yeni bir dinozor türüne ait olduğu tespit edilen üç metre uzunluğundaki iskelet, New York'taki Sotheby's müzayede evinde 47,3 milyon dolara satıldı.

“Jodi” adı verilen iskelet, 6 milyon dolardan açık artırmaya çıkarıldı. İskeletin 9 milyon doların üzerinde bir fiyata alıcı bulması bekleniyordu ancak satış fiyatı beklentileri aştı.

Sotheby's'den yapılan açıklamaya göre iskelet, 191 fosil kemiğin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Fosilin “çok iyi korunmuş” olduğu belirtilirken, Jodi'nin 67 milyon yıllık olduğu tahmin ediliyor.