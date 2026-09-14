Konak’ta deprem riski nedeniyle eğitim faaliyetleri farklı binalara taşınan okullarda yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü sorunlarla başladı.

Daha önce binası yıkılan Salih İşgören İlkokulu ile deprem riski nedeniyle yıkım kararı verilen Melih Özakat İlkokulunun öğrencileri, Gazi Ortaokulu binasına yerleştirildi.

Böylece aynı binada Gazi Ortaokulu, Salih İşgören İlkokulu ve Melih Özakat İlkokulu olmak üzere üç ayrı okul eğitim vermeye başladı.

Özellikle okul giriş ve çıkışlarında yaşanan yoğunluk, küçük yaştaki öğrencilerin güvenliği konusunda velilerin endişelenmesine neden oldu.

"ÇOCUKLARIMIZ MAĞDUR OLUYOR"

Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği (Öv-Der) İzmir Şube Başkanı Behram Kaya, yıkılan okulların bir an önce yeniden yapılması çağrısında bulundu.

Kaya, kalabalık sınıflar, temizlik, hijyen ve personel eksikliği gibi sorunların da çözülmesi gerektiğini belirterek, öğrencilerin sağlıklı koşullarda eğitim almasının öncelik olması gerektiğini söyledi.

Kaya, okulların bilim yuvası olduğunu vurgulayarak eğitimde bilimsel, laik ve demokratik yaklaşımın esas alınması gerektiğini ifade etti.

"MAĞDURİYETLER DİKKATE ALINMALI"

Eğitim-Sen İzmir Bornova Şube Sekreteri Oktay Karakuzu ise okulların yapım sürecinin yıllardır tamamlanamamasına tepki gösterdi.

Salih İşgören İlkokulunun yaklaşık 3,5-4 yıl önce yıkılmasına rağmen yeni binasının yapımına henüz başlanmadığını belirten Karakuzu, velilerin okulun yeniden yapılması yönündeki taleplerinin karşılık bulmadığını söyledi.

Melih Özakat İlkokulunun da yıkım sürecine girmesiyle sınıfların birleştirildiğini ve ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında da sorunlar yaşanmaya başladığını belirten Karakuzu, mevcut tablonun öğrenci, öğretmen ve veliler açısından yeni mağduriyetler yaratacağını savundu.

Karakuzu, yıkım kararı alınan okullar için ihale ve yapım süreçlerinin hızlandırılması, eğitim emekçileri ve sendikaların görüşlerinin alınması çağrısında bulundu.

ANA SINIFLARIN KAPATILMASINA TEPKİ

Melih Özakat İlkokulunda ana sınıfında çocuğu bulunan veli Sibel Piliç ise okulun taşınmasıyla ana sınıflarının kapatıldığını söyledi.

Bölgede birçok ana sınıfının kapandığını belirten Piliç, çalışan ve özel okul imkanına sahip olmayan ailelerin ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Piliç, “Alsancak’ın göbeğinde ana sınıfı yok” diyerek okul öncesi eğitime erişim konusunda çözüm beklediklerini ifade etti.

Salih İşgören İlkokulunda çocuğu eğitim gören veli Ezgi Sıdıby ise okulun yıllar önce yıkılmasının ardından öğrencilerin önce Melih Özakat İlkokuluna, buranın da yıkım kararı almasıyla Gazi Ortaokuluna taşındığını anlattı.

Üç okulun aynı binada eğitim görecek olmasının temizlik, güvenlik ve giriş-çıkışlarda ciddi sorunlara yol açacağından endişe duyduğunu belirten Sıdıby, taşınma kararının kendilerine eğitim yılının başlamasına yalnızca 25 gün kala bildirildiğini söyledi.

Sıdıby, bir çocuğunun ana sınıfının açılmadığını, diğer çocuğunun ise sınıfının değiştiğini belirterek, yeni okulun ne zaman yapılacağının da belirsiz olduğunu ifade etti.

Veli Fatoş Karaduman da üç okulun tek binada eğitim görmesini eleştirdi.

Okulun ilk gününde yaşanan yoğunluğa dikkat çeken Karaduman, özellikle ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerinin kalabalık içerisinde ezilmesi, itilmesi veya kaybolması ihtimalinin aileleri tedirgin ettiğini söyledi.

Karaduman, “Çocuğumu okula getirebilmek için saat 6’da kalktım” diyerek mevcut sistemin sağlıklı ve verimli bir eğitim ortamı oluşturacağına inanmadığını belirtti.

"ÇOCUKLARIMIZI BULAMADIK"

Veli Cansu Sönmez ise okul çıkışında yaşanan karmaşayı anlattı.

Üç okulun farklı formalar giymesine rağmen yoğunluk nedeniyle çocukların birbirlerini kaybettiğini belirten Sönmez, güvenlik görevlilerinin yetersiz olduğunu savundu.

Sönmez, “Bir tane veli iki kere çocuklarını kaybetti, bulamadı” diyerek okul giriş ve çıkışlarında yaşanan güvenlik sorununa dikkat çekti.

Kalabalık nedeniyle hijyen, merdivenlerde yaşanabilecek kazalar ve çocukların güvenliği konusunda da endişeli olduklarını söyleyen Sönmez, tek taleplerinin okullarının yeniden yapılması olduğunu ifade etti.

Veliler, yaşanan sorunların çözülmesi ve yıkılan okulların yeniden yapılması amacıyla okul önünde imza kampanyası başlattı.

Konak Kent Konseyi, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği İzmir Şubesi, Eğitim-İş İzmir 1 No’lu Şube, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi ve Veli-Der’in de destek verdiği kampanyada, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı koşullarda eğitim alabilmesi için okulların bir an önce yeniden inşa edilmesi talep edildi.