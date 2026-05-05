TRT 1'in fenomen dizisi Teşkilat 7 Haziran akşamı sezon finali yapıyor. 184. bölümüyle ara verecek olan dizinin son sahnesinde kanlı bir düğün yaşanacak.

3 OYUNCU BİRDEN VEDA EDİYOR

Burak Arlıel’in yönettiği, Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı fenomen diziden 7. sezonu öncesi şimdilik 3 oyuncu birden ayrılacak.

YENİ SEZONDA KADRO DA YENİLENECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin Hilal’i Rabia Soytürk, Cevher başkanı Erkan Bektaş ve Rutkay’ı Serhat Tulumluer’in senaryodaki rollerinin sezon sonu itibariyle biteceği konuşuluyor. Dizide başka ayrılıkların yaşanıp yaşanmayacağı ise henüz netleşmedi. Yeni sezonda kadroya sürpriz isimlerin dahil olacağı da iddia ediliyor.