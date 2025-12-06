Eskişehir'de kaydedilen görüntülerde bir trafik polisi Teröristbaşı Öcalan ve yürütülen Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili eleştiriler yaptı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'li Murat Bakan ve İYİ Partili Uğur Poyraz'dan polise destek mesajı geldi. Poyraz ayrıca polisin adli ve idari süreçlerini üstleneceğini açıkladı.

"GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM KARDEŞİM"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bir Türk polisi konuşuyor. Gözlerinden öpüyorum kardeşim. Bu konuşması üzerine görevden alınıyor. Konuşmayan polislerin, jandarmaların, askerlerin ne düşündüğünü zannediyorsunuz?" mesajını paylaştı.

"SORUN ELEŞTİRİNİN DEVLET ELİYLE BASTIRILMASI"

CHP'li Murat Bakan, "Eskişehir’de görevli bir polis memuru, Abdullah Öcalan ve yürütülen sürece dair eleştirel görüşlerini içeren bir video nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı. Sorun disiplin işlemi değil; eleştirinin devlet eliyle bastırılmasıdır. Bu kadar hızlı ve ölçüsüz yaptırım, idari tarafsızlıktan çok siyasal bir refleksi çağrıştırıyor." dedi.

"ANLAŞILMASI GEREKEN REFLEKS"

Bakan, "Sayın Bakan, 'toplumsal mutabakat' iddiasındaysanız, farklı fikirlere ve haklı hassasiyetlere tahammül göstermelisiniz. Konuşanı cezalandırma yaklaşımı toplumsal rıza üretmez; güveni zedeler. Bu polis memurunun tepkisi, terör gerçeğiyle yaşamış bir toplumun evlatlarının hassasiyetidir. Bu, cezalandırılacak değil, anlaşılması gereken bir reflekstir. Gerçek toplumsal mutabakat dinleyerek ve anlayarak kurulur, susturarak ve ötekileştirerek değil. İçişleri Bakanlığı 'derhal' başlattığı incelemenin detaylarını ve polis memurunun hangi gerekçeyle görevden uzaklaştırdığını açıklamalıdır." ifadesini kullandı.

"ADLİ VE İDARİ TÜM SÜREÇLERİNİ BEN ÜSTLENİYORUM"

İYİ Partili Uğur Poyraz da "Seni doğuran annenin ellerinden öpüyorum! Seni, bu millete yetiştiren babanın ellerinden öpüyorum! Benim adım da Uğur Poyraz ise; Senin bu haklı isyanında senin yanında her şeyimle durmazsam namerdim! Adli ve idari tüm süreçlerini ben üstleniyorum" açıklamasını yaptı.