Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Reeder Samsunspor'u 3-2 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Palut, Samsunspor'un ligin iyi ekiplerinden biri olduğunu dile getirdi.

İlhan Palut, Samsunspor'un sahasında iyi oynadığını vurgulayarak, "Hem zor maç hem deplasman hem de formda bir rakip. Bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Zaten ilk yarı bir oyuncu değişiklik hakkımızı kullanmıştık. 3 değişiklik yaptım ve sistemi değiştirdim. Amacım bir kere sahadaki enerjiyi değiştirmek, rakibin bizim adımıza düşündüğü oyun ezberini sekteye uğratmaktı." ifadelerini kullandı.

'İSTİKRAR ÖNEMLİ'

Yaptıkları değişikliklerle 3 gol bulduklarını belirten Palut, şunları kaydetti: "Her şeyden önce 3 puana ihtiyacımız vardı. Kötü bir periyot yaşadık ve ligin dibine doğru yaklaşmaya başlamıştık. Hala da bu konuda rahat olduğumuzu söyleyemem. Üç puan çok önemliydi. Böyle iyi bir takıma karşı geriden gelip kazanmak, ikinci yarı sahada iyi mücadele etmek, takımıma inşallah bundan sonraki süreçte öz güven olarak yansıyacaktır.

Çünkü Rizespor'un en büyük sorunu maçlar arası istikrarsızlık, oyunun içinde devreler arası istikrarsızlık ve oyunun belli periyotlarında bir anda sahadan kaybolan bir takım görüntüsüydü. Bu, bize istikrarın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir maç oldu. Buradan kar olarak 3 puanın alıp cebimize koymamız gerekiyor. Oyuncularımı kutluyorum."

Bu arada maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Çaykur Rizesporlu futbolcu Papanikolaou'un omuzunun çıktığı bildirildi.