Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin tatil günlerinde bile en fazla 3 saat uyuduğunu ve ev işlerine zaman ayırmakta zorlandığını açıklaması, ülke genelinde aşırı çalışma kültürü ve iş-yaşam dengesi üzerine alevli bir tartışma başlattı.

Ülkede kutlanan Deniz Günü tatilinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 65 yaşındaki Takaichi, hafta sonunu biriken politika belgelerini inceleyip binlerce e-postayı yanıtlayarak geçirdiğini, normalde 3 saati aşmayan uykusunun tatilde 5 saate çıkmasının kendisi için nadir bir durum olduğunu aktardı.

MUHALEFET TEPKİ GÖSTERDİ

Paylaşımın 31 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşmasıyla birlikte muhalefet kanadından sert tepkiler gecikmedi. Muhalefet milletvekilleri, kronik uykusuzluğun zihinsel performansı alkol etkisi kadar olumsuz etkilediğini ve ulusal kriz yönetiminde ciddi riskler yarattığını belirteek, bir liderin görevinin belgelere boğulmak değil vizyon sunmak olduğunu dile getirdi.

Başbakan'ın müttefikleri ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayano Kunimitsu ise Takaichi'yi savunarak, bu durumun kadın siyasetçilerin omuzlarındaki ev işleri ve kariyer baskısını dürüstçe gözler önüne serdiğini vurguladı.

Japonya'nın ilk kadın başbakanı olarak göreve geldiğinden bu yana yoğun temposuyla dikkat çeken Takaichi'nin yaşadığı bu durum, uzmanlar tarafından ülkedeki bürokratik ve sistemsel yetersizliklerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.