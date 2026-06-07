Türkiye'nin üç farklı şehrinde, yeniden belde statüsü kazanan toplam altı yerleşim yerinde yerel ara seçim heyecanı yaşanıyor. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı bu beldelerin yanı sıra yurdun çeşitli bölgelerindeki 362 mahallede de vatandaşlar sandık başına gidiyor.

Seçimler sonucunda altı beldenin belediye başkanı ile belediye meclis üyeleri, mahallelerde ise muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Sabah saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla sona erecek.

EN FAZLA SEÇMEN GÜMÜŞHANE TEKKE'DE

Seçimlerin yapıldığı yerleşim yerlerinde toplam 10 bin 713 seçmen bulunuyor ve oy verme işlemleri için 36 sandık kuruldu. Seçmen sayısının dağılımına bakıldığında, 2 bin 969 seçmen ile Gümüşhane'nin merkeze bağlı Tekke beldesi en fazla seçmene sahip yerleşim yeri olarak öne çıkıyor. Tekke beldesinde vatandaşlar 9 sandıkta oy kullanacak. En az seçmenin bulunduğu yer ise 710 seçmen ve kurulacak iki sandıkla Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesi oldu.

SEÇİME KATILACAK PARTİ SAYISI 27

Yerel ara seçimlerin gerçekleştirildiği diğer beldeler arasında Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa yer alıyor. Toplam 27 siyasi partinin katıldığı bu seçimlerde, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri 21 Nisan'da çekilen kura ile netleşmişti.

Buna göre oy pusulasındaki sıralama Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Merkez Sağ Parti şeklinde oluştu.