Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı’nın aldığı kararı acentelere bildiren Mısır Turizm ve Seyahat Şirketleri Odası; Tacikistan, Kırgızistan ve Türkmenistan vatandaşlarına geçmişte tanınan tüm istisnaların sona erdiğini ve bundan böyle ülkeye girişlerin oldukça katı kurallara bağlandığını duyurdu.

TEK BAŞLARINA SEYAHAT EDEMEYECEKLER

Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte bu üç ülkenin vatandaşları için önceden vize alma zorunluluğunun yanı sıra ağır mali ve idari şartlar getirildi. Yeni kurallar uyarınca 16 ile 40 yaş arasındaki kişilerin Mısır’a yalnız seyahat etmesi yasaklanırken, bu yaş grubunun anne, baba, eş veya çocuk gibi birinci derece aile üyeleri eşliğinde ülkeye gelmesi şart koşuluyor.

Giriş kapılarında ayrıca nakit döviz kontrolü de uygulanacak; yalnız seyahat edenlerin yanında en az 3 bin dolar, ailelerin ise en az 5 bin dolar nakit para bulundurması ve iletişim bilgilerini kendilerine kefil olan Mısırlı turizm acentesine bildirmesi gerekecek.

Ziyaretçilerin kontrolünü tamamen acentelere devreden Mısır makamları, seyahat firmalarına turistler ülkeye girer girmez pasaportlarına el koyma ve yalnızca ayrılış günü teslim etme yetkisi tanıdı.

Giriş yapan kafilenin onaylanan tur programının dışına çıkması, belirlenen tarihte ülkeden ayrılmaması veya vizesini başka bir oturum türüne çevirmeye çalışması kesin olarak engellenirken, herhangi bir kural ihlalinde acentelerin güvenlik güçlerine derhal bildirimde bulunması zorunlu kılındı.

NEDEN VİZE KISITLAMASI GETİRİLDİ

Mısır’ın Tacikistan, Kırgızistan ve Türkmenistan vatandaşlarına yönelik uygulamaya koyduğu sıkı vize kurallarının ve ağır mali şartların ardında terör tehdidi ile yasa dışı göç endişesi yatıyor.

Son dönemde küresel çapta artan IŞİD’in Horasan yapılanması (IŞİD-H) kaynaklı güvenlik tehditlerinin Orta Asya kökenli unsurlarla bağlantılı olması, Sina Yarımadası’nda uzun yıllardır cihatçı örgütlerle mücadele eden Kahire yönetimini alarma geçirdi.

16 ile 40 yaş arasındaki kişilere getirilen aile refakati şartının doğrudan bu güvenlik ve radikalleşme riskini bertaraf etmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Güvenlik boyutunun yanı sıra ülkedeki ağır ekonomik kriz ve kaçak göç baskısı da kararda belirleyici rol oynuyor. Turist vizesiyle Mısır’a giriş yapıp ülkede kaçak çalışan ya da Kuzey Afrika rotası üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışan düzensiz göçmen trafiğini kesmek isteyen yetkililer; nakit döviz zorunluluğu, pasaporta acente tarafından el konulması ve vize türünün değiştirilmesinin yasaklanması gibi katı önlemlerle olası kaçak yerleşimlerin önüne geçmeyi amaçlıyor.