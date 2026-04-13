Dünyanın en büyük finans dergilerinden Forbes, milyarderleri sıraladığı listede güncellemeye gitti.



2023 yılında birinciliği İbrahim Erdemoğlu'ndan alan ve üç yıldır 'Türkiye'nin en zengin iş insanı' unvanını elinde bulunduran Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, zirveyi Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı'ya kaptırdı.



Kazancı, yapılan son güncelleme ile 5,3 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesine yerleşti ve 5,2 milyar dolarlık serveti bulunan Murat Ülker'i geride bıraktı.



HAMDİ ULUKAYA FARKI AÇIYOR



Sermayesinin tamamı yurt dışında bulunan Türkler arasında ise ilk sırada ABD merkezli 'Chobani' şirketinin kurucusu ve sahibi Hamdi Ulukaya bulunuyor.



Ulukaya, 13,9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 206. ismi olarak listede kendine yer bulurken, yoğurt üreticisi Chobani ise geçtiğimiz yıl Fenerbahçe Spor Kulübü ile gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşmasıyla gündem olmuştu.



Anlaşma sonrası Chobani'nin ABD ve Avrupa pazarının ardından Türkiye'de de ürünlerini satışa sunacağı öne sürülmüş ancak konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşanmamıştı.



ZİRVEDEKİ FARK DAHA DA AÇILACAK



Ocak ayında Kazancı Holding Onursal Başkanı Ali Metin Kazancı hayatını kaybetmişti. Ali Metin Kazancı'nın 2,3 milyar dolar değere ulaşan şirket hisseleri ise yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından çocukları ve mirasçıları arasında pay edilecek. Buradan gelecek hisselerle birlikte halihazırda ilk sıraya yükselen Şaban Cemil Kazancı'nın toplam varlıklarını artırması ve zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırması bekleniyor.