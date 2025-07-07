Irak’ın kuzeyinden art arda acı haberler geldi.

2022 yılında şehit olan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını bulmak için PKK’lı teröristlerin daha önce Zap’ta hastane olarak kullandığı mağaraya giren 19 asker metan gazından zehirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın son yaptığı açıklamaya göre 12 asker şehit oldu.

'BENİ BİR KÖŞEYE ATAN UTANSIN'

Acı olayın ardından üç yıldır naaşı bulunamayan Üsteğmen Bozkurt'un bir WhatsApp mesajı sosyal medyada gündem oldu.

28 Nisan 2022 tarihli yazılan notta, Ali Kınık'ın 'Satan Utansın' şiirinden "Kendi öz yurdumda ben miyim garip?/ Beni bir köşeye atan utansın/ Eğilmiyor diye,kurdu hor görüp/ İti el üstünde tutan utansın!" dörtlüğü yer alıyordu.