Dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Enes Koçak ve Eylül Tumbar cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Yaklaşık üç yıldır birlikte olan oyuncuların Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bırakması, ilişkilerinde sorun yaşadıkları iddialarını gündeme getirdi.

BİR AY ÖNCE 'ŞÜKÜR DÖNEMİNDEYİM' DEMİŞTİ

Enes Koçak, yaklaşık bir ay önce verdiği röportajda ilişkisi ve kariyeriyle ilgili soruya, "İlişkim de işim de iyi gidiyor. Hayatımın şükür dönemindeyim" yanıtını vermişti. Oyuncunun bu sözlerinin ardından gelen sosyal medya hamlesi ise dikkat çekti.

İkilinin birbirini takipten çıkması kısa sürede ayrılık söylentilerini beraberinde getirdi. Ancak ne Enes Koçak ne de Eylül Tumbar, ilişkilerinin sona erdiğine dair herhangi bir açıklama yaptı.

ŞUBAT AYINDA DA AYRILIK İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Ünlü çiftin adı daha önce de ayrılık söylentileriyle anılmıştı. Şubat ayında Instagram'daki ortak fotoğraflarını kaldırmaları dikkat çekmiş, Eylül Tumbar'ın hikâyesinde paylaştığı "Sana... Aradığını bulman dileğiyle" sözleri veda mesajı olarak yorumlanmıştı.

İddiaların ardından Enes Koçak mart ayında ayrılığı yalanlamış, çift haziran ayında Bodrum Yalıkavak'ta birlikte tatil yaparken görüntülenmişti. Eylül Tumbar da 18 Eylül'de ilişkilerinin devam ettiğini söylemiş, Enes Koçak için "Enes sette, çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı. Evlilik sorusuna ise "Evlilik gibi bir planımız yok" yanıtını vermişti.

İKİ OYUNCU DA EKRANLARDA

Enes Koçak, NOW ekranlarında 27 Eylül'de yayın hayatına başlayan Ömür Usta dizisinde tıp öğrencisi Mete Uçar karakterini canlandırıyor. Yalan dizisindeki Duru rolüyle tanınan Eylül Tumbar ise Netflix yapımı Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? ile izleyici karşısına çıkmıştı.

Şubat ayındaki krizden farklı olarak bu kez çiftin karşılıklı takipten çıkması dikkat çekti. Sosyal medya hamlesi ayrılık iddialarını güçlendirse de ikiliden gelecek açıklama merakla bekleniyor.