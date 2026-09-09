Uçak yolculuklarında rahatlık ilk öncelik gibi görünse de deneyimli bir kabin görevlisinin yaptığı uyarı tüm bilinenleri altüst etti. Sosyal medyada seyahat ipuçları paylaşan Cher Dallas adındaki uçuş görevlisi, yolcuların kabine binerken asla giymemesi gereken o tek parçayı ve arkasındaki iğrenç gerçeği deşifre etti.

"SAKIN UÇAKTA ŞORT GİYMEYİN”

Sık sık seyahat edenlerin severek kullandığı şortların uçak seyahatlerinde tam bir biyolojik tehlike saçtığını belirtip insanı dehşete düşüren tecrübesini paylaşan Dallas, yolcuların tepkisine rağmen neden bu kadar ısrarcı olduğunu açıkladı. Dallas, "Uçuş görevlisi olarak 'seyahat ederken şort giymeyin' dediğimde herkes bana çok kızıyor, tahmin edin dün benim uçuşumda koltuklarda kaç tane bebek bezi değiştirildi? Dört. Bunu yapmamaları için kaç tane duyuru yaptığımızı tahmin edin? Üç” dedi.

ENFEKSİYON KAPMA RİSKİ ÇOK YÜKSEK

İnsanların umursamadığını belirten Dallas, “Tahmin edin o bezlerden kaç tanesi kakalıydı? Dördü de. Onları koltuklarda değiştiriyorlar ve siz de teninizi oraya sürmek mi istiyorsunuz? Evet, istiyorsunuz. O zaman Stafilokok enfeksiyonunun tadını çıkar. Sadece seni uyarmadım” açıklamasında bulundu.

YOLCULUK TAM BİR ÇİLEYE DÖNÜŞÜYOR

Uçak seyahatinde bacakları açıkta bırakan giysiler tercih etmenin yarattığı gizli riskler sadece bakteri tehdidiyle de sınırlı kalmıyor. Yoğun uçuş trafiğinde koltuk döşemeleri derinlemesine temizlenemediği için önceki yolculardan kalan vücut sıvıları ve zararlı bakteriler kumaşa kolayca işliyor. Bu durumda uzun pantolon giymek cildinizle kirlenmiş yüzeyler arasında hayat kurtaran bir koruyucu kalkan oluşturuyor.

Bunun yanı sıra acil durumlarda yaşanabilecek riskler de göz ardı edilmemeli. Uçaktan hızlıca tahliye olmak gerektiğinde şişme kaydıraklardan aşağı kayarken çıplak bacaklar şiddetli sürtünme yanıklarına ve ciddi yaralanmalara maruz kalabiliyor. Tüm bunların üzerine kabin içindeki yüksek soğuk hava akımları bacakların üşümesine yol açarken, hijyenik olmayan koltuk döşemeleri çıplak tene yapışarak yolculuğu tam bir çileye dönüştürüyor.