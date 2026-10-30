Boeing mühendisleri, uçaklarda Wi-Fi sinyalinin tüm yolculara eşit ulaşmasını sağlamak için sıra dışı bir deneye imza attı. Yaklaşık 9 ton patatesin kullanıldığı çalışma, hem zamandan tasarruf sağladı hem de ilginç görüntülere sahne oldu.

UÇAĞI 9 TON PATATESLE DOLDURDULAR

Boeing, 2012 yılında uçak içi Wi-Fi bağlantısını geliştirmek için testlere başladı. İnsan vücudunun radyo dalgalarını emmesi ve yansıtması nedeniyle boş uçakta yapılan ölçümlerin yeterli olmayacağı anlaşıldı.

Onlarca gönüllüyü günlerce uçakta tutmak yerine patates kullanılması kararlaştırıldı. Yaklaşık yüzde 80'i sudan oluşan patatesler, insan vücudunun elektromanyetik etkisini taklit etmek amacıyla koltuklara yerleştirildi.

14 GÜNLÜK DENEY 10 SAATTE TAMAMLANDI

SPUDS adı verilen deney sayesinde mühendisler, Wi-Fi sinyalinin zayıf kaldığı noktaları belirledi. Başlangıçta 14 gün sürmesi planlanan testler yalnızca 10 saatte tamamlandı. Daha sonra gönüllülerle yapılan denemeler de ilk sonuçları doğruladı.