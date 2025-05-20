17 Şubat 2024’te Lufthansa Havayolları’na ait Airbus A321 tipi yolcu uçağında tehlikeli anlar yaşandı. 199 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta kaptan pilot lavabodayken yardımcı pilot aniden bayıldı.

Bayılan yardımcı pilotun istemsiz şekilde bazı uçuş kumandalarına dokunduğu belirlendi. Kokpit ses kayıtlarında sağlık sorunlarına işaret eden olağandışı sesler tespit edildi. Hava trafik kontrolü, kokpit ile üç kez iletişim kurmaya çalıştı ancak yanıt alamadı.

KAPTAN PİLOT DEVREYE GİRDİ

Kaptan pilot, acil giriş prosedürünü kullanarak kokpite döndü ve uçağın kontrolünü devraldı. Kabin ekibi ile uçakta bulunan bir doktor, baygın durumdaki yardımcı pilota müdahale etti. Yardımcı pilot kısa süre sonra bilincini yeniden kazandı.

ACİL İNİŞ YAPTI

Olayın ardından kaptan, güvenlik gerekçesiyle rotayı değiştirerek İspanya’nın Madrid kentindeki Barajas Havalimanı’na acil iniş gerçekleştirdi. Yetkililer, yardımcı pilotun daha önce teşhis edilmemiş bir nörolojik rahatsızlık geçirdiğini açıkladı. Pilotun uçuş sertifikası geçici olarak askıya alındı.