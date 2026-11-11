Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Bişkek seferini kaçırmasının ardından görevli personelle tartışıp bazı ekipmanlara zarar veren Veysel Can, gazeteye verdiği ilanla THY ve çalışanlarından özür diledi.

Olay, 5 Eylül 2024'te İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. TK-344 sefer sayılı uçuşa yetişemeyen Can, uçağın kapıları kapandıktan sonra uçuş kapısına geldi. Uçağını kaçırdığını öğrenince bilet satış birimine giden Can, burada görevli personelle tartışmaya başladı. Personele hakaret eden Can, bazı cihazları yere atarak zarar verdi.

“ÜZÜNTÜ VE PİŞMANLIK DUYDUĞUMU BELİRTMEK İSTERİM”

Olayın üzerinden iki yılı aşkın süre geçmesinin ardından gazeteye ilan veren Can, şu ifadeleri kullandı:

“05.09.2024 tarihinde İstanbul Havalimanı’nda, Türk Hava Yolları ve çalışanlarına karşı sergilediğim davranışlardan dolayı üzüntü ve pişmanlık duyduğumu belirtmek isterim. Söz konusu davranışlarımdan ötürü Türk Hava Yolları A.O.’dan ve ilgili çalışanlarından samimiyetle ve içtenlikle ÖZÜR DİLİYORUM”