Hindistan'da 11 Ekim'de Delhi'den Chennai'ye gitmek üzere havalanan IndiGo Havayollarına ait 6E 6115 sefer sayılı yolcu uçağında uçuş sırasında korku dolu anlar yaşandı.

Yolcuların el bagajlarını yerleştirdiği üst dolapta bulunan bir powerbankın alev alması üzerine kabin içerisinde duman oluştu.

Yangını fark eden yolcular duruma müdahale etmeye çalışırken, kabin ekibi yangın söndürme ekipmanlarıyla alevleri kontrol altına aldı.

PANİK ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Olay anı yolcular tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde üst bagaj dolabından yükselen alev ve duman ile yaşanan panik görüldü.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından uçakta bulunan 191 kişinin güvenliği amacıyla pilotlar rotayı değiştirme kararı aldı.

Uçak, yerel saatle yaklaşık 15:15'te Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı'na güvenli bir iniş yaptı.

Yetkililer, yangının inişten önce söndürülmesi nedeniyle resmî bir acil durum veya öncelikli iniş ilan edilmesine gerek duyulmadığını ve olayda yaralanan olmadığını bildirdi.

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından IndiGo Havayolları tarafından yapılan açıklamada, bir yolcuya ait powerbankın alev aldığını doğruladı.

Kabin ekibinin hızla müdahale ederek durumu kontrol altına aldığını belirten şirket, pilotların standart güvenlik prosedürleri doğrultusunda uçağı Haydarabad'a yönlendirdiğini açıkladı.

Yaşanan aksaklık nedeniyle özür dileyen havayolu şirketi, yolculara ikram sağlandığını ve seyahatin tamamlanabilmesi için alternatif uçak ayarlandığını duyurdu.

Yolcuları taşıyan uçağın yerel saatle yaklaşık 17.45'te Haydarabad'dan ayrıldığı, Chennai'ye ise 19.10 sıralarında ulaşmasının planlandığı aktarıldı.