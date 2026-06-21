Erzurum Havalimanı’nda pist ışıklarında meydana geldiği iddia edilen arıza, hava ulaşımını aksattı. İzmir’den Erzurum’a gitmek üzere havalanan SunExpress’e ait yolcu uçağı, iniş yapamayınca Trabzon Havalimanı’na yönlendirildi.

Edinilen bilgilere göre saat 19.40’ta İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalkan uçak, Erzurum’a ulaştığında pist ışıklarındaki arıza nedeniyle iniş gerçekleştiremedi. Yolcuların aktardığına göre kaptan pilot, yaptığı anonsla teknik sorun nedeniyle alternatif havalimanına yöneldiklerini bildirdi. Uçak, Trabzon’a güvenli şekilde iniş yaptı ve 195 yolcu burada bir süre bekletildi.

Yolculardan Yeşim Sonay ve Murat Alatürk, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek, Erzurum’a indiklerini düşündükleri sırada yapılan anonsla Trabzon’a yönlendirildiklerini ve saatlerdir havalimanında beklediklerini ifade etti. Yolcular, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.

Öte yandan, Erzurum’dan İzmir’e gitmek üzere havalimanında bulunan yolcuların uçuşu da iptal edildi. Bazı yolcuların otobüslerle Trabzon’a sevk edildiği, Erzurum-Trabzon arasında kara yolu ile ulaşım sağlandığı öğrenildi. Uzun süre havalimanında bekleyen yolcular ile görevliler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.