Tüketicilerin cep yakan fiyatlara yönelik tepkileri çığ gibi büyürken, havalimanındaki fiyat politikası "fırsatçılık" olarak nitelendirildi.

Paylaşılan adisyon ve menü görsellerinde yer alan rakamlar, Türkiye'deki enflasyon ve hayat pahalılığı tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Sıradan bir hızlı yemek (fast-food) seçeneği olan tavuk dönerin lüks restoran fiyatlarını dahi geride bırakması dikkat çekti.

Sosyal medyada gündeme oturan ve tepki toplayan güncel menü fiyatları ise şu şekilde listelendi:

Dolu Dolu Mix Menü: 2.995,00 TL

Super Menü: 2.930,00 TL

Çılgın Dürüm Dessert Menü: 2.635,00 TL

Kaşarlı Dürüm Dessert Menü: 2.235,00 TL

Tavuk Döner İskender Menü: 2.140,00 TL

Pilav Üstü Döner Menü: 2.040,00 TL

Vatandaşlar, havalimanlarındaki yeme-içme alanlarının denetlenmesini ve mantık sınırlarını aşan bu fiyatlara karşı yetkililerin acilen önlem almasını talep ediyor.