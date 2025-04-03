İster tatil ister ufak bir kaçamak olsun sosyal medyadan pasaport ya da bilet paylaşımları yapmaktan geri durmuyoruz. Fakat bu masum alışkanlığın ciddi tehlikeler barındırdığını çoğu kişi bilmiyor.

UÇAK BİLETİNDE GİZLİ KODLAR

Sosyal medyada sürekli paylaşılan biletler güvenlik risklerine maruz kalmanıza neden olabilir. Zararsız görünen bu davranış aslında sizi tehlikeye sokabilir. Biniş kartları gizemli anlamalara sahip kodlar barındırıyor. Çok sayıda bilgi katmanı içeren biniş kartları siber suçlular için altın değerinde. Bilet üzerinde bulunan rakam ve harflerin hepsinin birer anlamı var. Ve uzmanlar bunu bilmeniz gerektiğini söylüyor.

PNR KODU

Referans ya da rezervasyon numarası olarak bilinen Yolcu Adı Kaydı yani PNR her biniş kartında olan altı haneli alfanümerik bir koddur. Aynı uçuşu paylaştığınız ve aynı ad-soyadı paylaşıyorsanız bu rakamlar rastgele oluşurulan ve benzersiz bir yolcu olarak sizi tanımlar. PNR kodu yemek tercihinden yolcu statüsüne kadar tüm ayrıntıları barındırıyor. Yani PNR kodu bilgisayar korsanlarına seyahat planlarınız ve alışkanlıklarınıza dair derinlemesine bilgi verir.

Biniş kartlarında, yer alan bir diğer özellik ise biniş kapılarında okutulan barkod ya da QR kodudur. Havayolu görevlileri tarafından kullanılan tarayıcı, bilgileri kaydederek personelin uçağa kaç yolcu bindiğini, hangi koltukların dolu olduğunu ve ne kadar bagajın kontrol edildiğini belirlemesini sağlar. Fakat bu kodlar genellikle PNR ya da rezervasyon referansınızı içerir. Ve bilgisayar korsanları bunları ücretsiz çevrimiçi araçlar olarak kullanarak kolay bir şekilde çözebilirler.

SSS KODU

Kısaca SSSS, ABD'de Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) tarafından uygulanan ekstra kapsamlı bir güvenlik kontrolü olan 'İkincil Güvenlik Tarama Seçimi' anlamına geliyor. Bu kod bilgisayar korsanlarının pek işine yaramayacak olsa da bu kodun gelişmiş bir taramaya tutulacağını bilecekleri anlamına gelir.

Bu üç haneli sayı, uçuşunuz için check-in yaptığınız 'sıranızı' ya da sıranızı gösterir. Güvenlik Kodunda olduğu gibi, bilgisayar korsanları Sıra Numaranızla pek bir şey yapamayabilirler. Fakat check-in yaptığınızda bunu bilmeniz önemlidir. Çünkü SEQ kodunuz bazen oturma düzeninizi, uçağa ne zaman bineceğinizi ve uçağa binip binemeyeceğinizi etkileyebilir.

Check-in durumunuzu bilmeniz, uçuşunuzda gecikme olması veya uçuşunuza binememeniz durumunda ne olduğunu, nedenini ve ne zaman tazminat almanız gerekebileceğini anlamanıza yardımcı olabilir.