Türkiye’de iç hat uçuşlarında tavan fiyatları 6 bin 100 liradan 6 bin 990 liraya yükseltilirken, uçak yakıtının fiyatı da uçuş maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Uçak yakıtı fiyatlarının ton başına 800 dolardan 1600 dolara çıkmasının sektörde büyük bir maliyet artışına yol açtığını belirten Habertürk Yazarı Güntay Şimşek BloombergHT’ye verdiği demeçte, “Bir uçak bileti 100 dolar civarında ise, uçak yakıtındaki bu artışla birlikte bilet fiyatında yaklaşık yüzde 30’luk bir zam meydana geliyor” diye konuştu.