Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen IATA Genel Kurulu'nda konuşan Genel Direktör Willie Walsh, küresel havayolu şirketlerinin 2026 yılındaki jet yakıtı harcamalarının bir önceki yıla göre yaklaşık 100 milyar dolar artacağını belirtti.

Jet yakıtı maliyetlerinde yıllık bazda yaşanan yüzde 70'lik bu yükseliş, havayolu şirketlerinin kârlılık oranları üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor. Sektör temsilcileri ve uzmanlar, mevcut maliyet tablosunun yolculara daha yüksek bilet fiyatları olarak yansıyacağını ifade ediyor.

SEKTÖRÜN NER KÂRI YARI YARIYA DÜŞÜYOR

IATA verilerine göre, küresel havacılık sektörünün 2025 yılında 45 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen net kârının, maliyet artışlarının etkisiyle 2026 yılında yaklaşık 23 milyar dolara gerilemesi öngörülüyor.

Sektör yöneticileri arasında yapılan anketler ve kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri de bu tabloyu destekliyor. Deloitte tarafından gerçekleştirilen küresel havayolu yöneticileri anketinde, sektörün önündeki en büyük risk faktörleri yakıt fiyatlarındaki oynaklık ve enflasyon baskısı olarak öne çıkıyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise artan maliyet gerekçesiyle küresel havacılık sektörü görünümünü "kötüleşiyor" seviyesine çekmiş bulunuyor.

BİLET FİYATLARINDA ARTIŞ VE TALEP HASSASİYETİ

Havayolu şirketlerinin düşük kâr marjlarıyla çalışması, uzun vadede petrol fiyatlarındaki yükselişin uçuş maliyetlerini kalıcı olarak artırmasına neden oluyor.

Yapılan değerlendirmelere göre, fiyat artışları uzun mesafeli ve premium sınıf uçuşlarda daha kolay tolere edilebilirken; turistik ve kısa mesafeli seyahatlerde yolcu talebinin fiyat değişimlerine karşı daha hassas olduğu belirtiliyor.

Fiyat artışlarının somut etkileri ABD iç hat uçuşlarında görülmeye başladı. Veriler, ABD'de iç hat uçak biletlerinin 4 Temmuz tatil dönemi için geçen yıla göre yüzde 17, yaz sezonunun geri kalanı için ise yüzde 18 oranında yükseldiğini gösteriyor.

MALİYETLERİ DENGELEME STRATEJİLERİ VE ENERJİ ÖNGÖRÜLERİ

Sektördeki büyük havayolu şirketleri, yüksek enerji maliyetlerinin geçici olmadığını varsayarak uzun vadeli planlamalar yapıyor.

Örneğin; United Airlines planlamalarını, petrol fiyatlarının 2027 yılı sonuna kadar varil başına 100 doların üzerinde seyredeceği öngörüsüyle şekillendiriyor. Air New Zealand gibi bazı şirketler ise maliyet baskısının bir kısmını yakıt koruma (hedging) işlemleri ve bilet fiyatı ayarlamalarıyla dengelemeye çalışıyor.

ÜRETİCİ GECİKMELERİ YAKIT TÜKETİMİNİ ARTIRIYOR

Havacılık sektörünün karşı karşıya kaldığı maliyetler yalnızca enerji fiyatlarıyla sınırlı kalmıyor.

Boeing ve Airbus firmaları tarafından yaşanan yeni uçak teslimat gecikmeleri, havayolu şirketlerinin filolarındaki daha yaşlı ve daha fazla yakıt tüketen uçakları işletmeye devam etmesine yol açıyor. Bu durum, havayollarının hem yakıt tüketim miktarını hem de bakım-onarım harcamalarını artırarak finansal baskıyı derinleştiren bir diğer unsur olarak kaydediliyor.