Ortadoğu'da devam eden çatışmaların Hürmüz Boğazı'ndaki petrol ve petrol ürünleri ticaretini sekteye uğratması, küresel enerji piyasalarında fiyatların tırmanmasına yol açıyor.

Artan maliyetlerin havacılık sektöründeki yansımalarını değerlendiren Ryanair CEO’su Michael O'Leary, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, önümüzdeki yaz sezonunda Avrupa genelinde uçak bileti fiyatlarının yüzde 10 ila 20 arasında zamlanabileceğini belirtti.

O'Leary, mevcut piyasa koşulları doğrultusunda tatil planı yapan tüketicilere biletlerini erken almaları yönünde tavsiyede bulundu.

RAFİNERİ YETERSİZLİĞİ FİYAT BASKISINI ARTIRIYOR

Havacılık sektöründeki tek maliyet artışının ham petrol fiyatlarıyla sınırlı kalmadığını vurgulayan O'Leary, rafineri kapasitesindeki yetersizliklerin de süreci zorlaştırdığına dikkat çekti.

Mevcut tablo nedeniyle jet yakıtı fiyatlarının ham petrolden yüzde 40 daha pahalı seyrettiğini ifade eden Ryanair CEO'su, bu durumun şirketler üzerindeki finansal yükü her geçen gün daha da artırdığını aktardı.

SEKTÖRDE KIŞ DÖNEMİ İFLAS RİSKİ

Artan yakıt giderlerinin özellikle mali yapısı zayıf olan hava yolu şirketleri için sürdürülebilir olmadığını belirten O'Leary, önümüzdeki kış sezonuna ilişkin kritik bir uyarıda bulundu.

Yüksek maliyet baskısına dayanamayacak bazı taşıyıcıların kış aylarında faaliyetlerini sonlandırmak durumunda kalabileceğini kaydetti.