Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden Rize-Artvin Havalimanı'na gitmek için havalanan M20J tipi tek motorlu uçak, 2 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları'nda kaza kırıma uğradı.
PİLOT HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALI
Pilot Mehmet Demirci'nin, Sivrihisar'dan Rize'ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya'nın acil çağrısı sonrası ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
Rize'nin yanı sıra Erzurum ve Bayburt'tan gece boyu sürdürülen çalışmalar kapsamında; Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları'nda araç yolu bulunmayan bölgeye yaya olarak ulaşan JAK ekipleri, dün saat 06.30 sıralarında uçağın enkazına ulaştı.
Dünya turuna çıkan pilot Mehmet Demirci'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Hicran Kaya ise yaralı bulundu.
ANZER'DEN ÇIKIP YÜRÜDÜ
Diğer yandan arama çalışmalarına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Erzurum- Rize- Bayburt sınırında yürütülen çalışmalara yerel dağcılar da destek verdi.
Dağcı Hüsnü Kan, Anzer Yaylası'ndan yaya olarak yola çıkıp JAK timleri ile birlikte kaza noktasına ulaştı.
O anları kayıt altına alan Kan, uçak içerisindeki yaralı Hicran Kaya ile iletişim kurmaya çalıştı.
"KUSURA BAKMAYIN..."
Görüntülerde; yürüyerek ulaştığı enkazda, dağcının "Uçağa ulaştık. Nasılsınız? Evet, geldik. Diğer arkadaşta ses var mı? İyi misiniz? Bilinciniz yerinizde mi? Sabredin. Kusura bakmayın çok geç kaldık" ifadeleri kameraya yansıdı.