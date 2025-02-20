Delta Air Lines, Pazartesi günü Kanada'nın Toronto eyaletindeki Pearson Uluslararası Havalimanı’na iniş sırasında kaza yaparak ters dönen jetin yolcularına kişi başı yaklaşık 1 milyon TL (30 bin dolar) ödeme yapacağını açıkladı.

Uçakta bulunan 80 kişi kazadan sağ kurtuldu. Havayolu şirketine göre, Çarşamba sabahı itibarıyla bir yolcu hastanede tedavi görmeye devam ediyor. Delta, kazadan sonra 21 yolcunun hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Delta sözcüsü, yapılan ödemenin “herhangi bir koşula bağlı olmadığını” ve yolcuların yasal haklarını etkilemeyeceğini belirtti. Ancak kaç yolcunun teklifi kabul ettiğine dair yorum yapmadı.

Uzmanlar, kazanın ölümle sonuçlanmamasında uçağın tasarımının ve kabin ekibinin hızlı müdahalesinin etkili olduğunu söyledi. Minneapolis merkezli bölgesel havayolu şirketi Endeavor Air tarafından işletilen uçakta, mürettebatın yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etmesi dikkat çekti.

'PİLOTLAR VE KABİN EKİBİ, KAHRAMANCA İŞ ÇIKARDI'

Delta CEO’su Ed Bastian, Çarşamba günü 'CBS Mornings' programında yaptığı açıklamada, “pilotlarımız ve kabin ekibimiz, kahramanca bir iş çıkardı” dedi.

Kabin ekibinin profesyonelliğini öven Bastian, güvenliğin şirketin temel önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Bombardier CRJ-900 model uçak, Pazartesi günü Minneapolis’ten sabah 10:30’da havalandı ve Toronto’ya yerel saatle 14:15’te inmeye çalışırken kanadının piste temas ettiği görüldü.

Kazaya ait görüntülerde, uçağın üzerine yoğun dumanın yükseldiği ve acil müdahale ekiplerinin hızla olay yerine geldiği anlar kaydedildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Kanada Ulaşım Güvenliği Kurulu ve ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bastian, uçak yolculuğunun hala en güvenli ulaşım yöntemlerinden biri olduğunu belirterek, “Havayolu sektöründe rakip olduğumuz birçok alan var, ancak güvenlik bunlardan biri değil. Hepimiz birlikte çalışıyor ve birbirimizden öğreniyoruz” dedi.