Kazanın ardından bölgeye sevk edilen Karadeniz Dağcılık ve Arama Kurtarma (KDRK) ekipleri, gece boyu yürüyüş yaptı. Ekipte yer alan dağcı Ali Yılmaz, sabaha karşı enkaza ulaştıklarını belirtti. Yılmaz, “Sabah saat 6 civarında uçağın düştüğü yere vardık. Öncü arkadaşımız Hüsnü Kan, sislerin arasından uçağı görüp koşmaya başladı. Hepimiz çok duygulandık ve hızla yanına gittik” dedi.

Hayatta kalan yolcu Hicran Kaya'nın uçak içinde kalmasının, yaşamasında kritik rol oynadığını söyleyen Yılmaz, “Kazazedeyi uçaktan çıkarmadık, çünkü dışarısı çok soğuktu. Sıfırın altında bir hava vardı. Uçağın içi korunaklıydı. Dışarıda kalmış olsaydı, büyük ihtimalle hipotermi geçirirdi” diye konuştu.

'PİLOT ALÇAKTAN UÇUYORDU'

Yaralı yolcu Hicran Kaya'nın bilincinin açık olduğunu ve kazanın nasıl meydana geldiğini anlattığını aktaran Ali Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Yaralı, ‘Çok alçaktan gidiyoruz, yükselmemiz lazım’ demiş. Pilot ise ‘Problem olmaz, geçeriz burayı’ demiş. Ancak sisin içine girince uçak dağlık bölgeye çarpmış. Kazanın ardından uçağın içinde mahsur kalmış ama durumu iyiydi.”

Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Pilot Mehmet Demirci’nin cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, yaralı yolcu Hicran Kaya’nın tedavisi sürüyor.