ABD Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) yapılan açıklamada, bir kargo uçağının yerel saatle 08.00 sularında Newark kentinden Indiana eyaletinin Indianapolis kentine gitmek üzere havalandığı belirtildi. Kalkış sırasında kuş çarpması nedeniyle ‘Boeing 767’ tipi uçağın motorlarından birinin alev aldığı kaydedildi.
FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), olaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.,
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, çarpmanın motor yangınına neden olduğunu ve pilotların hızlı karar alarak uçağı güvenli bir şekilde geri döndürdüğünü belirtti. “Olayla ilgili video, pilotların soğukkanlı bir şekilde motor yanarken uçağı kontrol altına aldığını gösteriyor” dedi.