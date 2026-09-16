Kamuda "su motoru" olarak da adlandırılan ve sudan elde edilen hidrojeni doğrudan yakıt olarak kullanan bu teknoloji, ticari havacılığın fosil yakıtlara ve petrole olan bağımlılığını tamamen sona erdirme yolundaki en somut kanıt olarak öne çıkıyor.

Çin’in Zhuzhou şehrinde gerçekleştirilen denemede, Aero Engine Corporation of China (AECC) tarafından geliştirilen AEP100 kodlu motor kullanıldı. 7,5 tonluk insansız kargo uçağı, 300 metre irtifada 16 dakika boyunca havada kalarak saatte 220 kilometre hızla 36 kilometrelik bir mesafeyi geride bıraktı.

Çin'i Batılı rakiplerinden ayıran en temel fark ise uyguladığı teknolojik yöntem oldu. Airbus gibi Avrupalı havacılık devleri hidrojeni yakıt hücrelerinde elektriğe dönüştürmeyi hedeflerken, Çin geliştirdiği sistemle hidrojeni doğrudan türbinin içerisinde yakmayı başardı.

Uçuş sırasında dışarıya gaz yerine sadece su buharı salan bu yöntem, sıfır karbon emisyonu sağlarken yüksek güç kapasitesi sayesinde ileride dev yolcu ve kargo uçaklarında kullanılabilecek bir altyapı sunuyor.

PETROLE TAM BAĞIMLILIĞI KIRMAYI HEDEFLİYOR

Hidrojenin eksi 253 derecede depolanma zorunluluğu, özel kriyojenik tank gereksinimleri ve havaalanı altyapılarının sıfırdan değiştirilmesi gibi teknik engeller devam etse de, uzmanlar Çin'in bu uçuşla hidrojen motoru teknolojisinin tüm tedarik zincirini tamamladığını belirtiyor.

Bu çığır açıcı gelişme, Orta Doğu'daki jeopolitik krizler ve ham petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmaların küresel enerji piyasalarını sarstığı bir döneme denk gelmesiyle ayrı bir önem taşıyor.

Küresel uçuş ağının petrole olan tam bağımlılığını kırmayı hedefleyen bu proje, Çin için sadece çevresel bir inovasyon olmakla kalmayıp, ithal enerjiye olan bağımlılığı azaltarak ulusal güvenliğini pekiştirecek stratejik bir ekonomik hamle olarak değerlendiriliyor.