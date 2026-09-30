Avustralya’daki Daintree Yağmur Ormanı’nda yer alan Cow Bay bölgesindeki eski bir uçak pisti, yaban hayatı koridorunu yeniden birleştirmek ve nesli tehlike altındaki türleri korumak amacıyla ağaçlandırılıyor.

YAĞMUR ORMANI KORİDORU YENİDEN KURULUYOR

Rainforest Rescue liderliğinde ve Avustralya'nın En Çok Tehdit Altındaki Türleri Vakfı'nın (FAME) desteğiyle yürütülen projede, ormanın iki bölümü arasında kalan 10 hektarlık çorak alana yaklaşık 24 bin 500 ağaç dikiliyor. Çalışmayla, pist nedeniyle bölünen ekolojik sürekliliğin ve yaban hayatı koridorunun yeniden tesis edilmesi hedefleniyor.

TEHLİKE ALTINDAKİ TÜRLER KORUMA ALTINDA

Bölge, Avustralya'nın Çevre Koruma ve Biyoçeşitliliğin Korunması Yasası uyarınca "Tehlike Altında" (Endangered) olarak sınıflandırılan ve ekosistem için kilit taşı tür sayılan Güney Kasuarı'na ev sahipliği yapıyor. Yaşam alanı kaybı, araç çarpmaları ve köpek saldırıları gibi tehditlerle karşı karşıya olan kasuarların yanı sıra projeyle şu türlerin de desteklenmesi amaçlanıyor:

Kritik Derecede Tehlike Altındaki Türler: Beautiful Nursery-frog, Armoured Mistfrog, Northern Tinker Frog gibi amfibi türleri ile Crepidomanes aphlebioides, Hymenophyllum whitei, Thornton Peak Stink Bush ve Bubbia whitean gibi flora türleri.

Diğer Yararlanıcı Türler: Gözlüklü Uçar Köpek (Spectacled Flying-fox), Benekli Kuyruklu Keseli Kedi (Spotted-tailed Quoll), Bennett Ağaç Kangurusu, Misk Sıçanı Kangurusu, Daintree Gökkuşağı Balığı ve çeşitli göçmen kuşlar.

BÜYÜK SET RESİFİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KATKI

Ağaçlandırma çalışmalarının yalnızca kara canlılarına değil, su ekosistemine de fayda sağlayacağı bildirildi. FAME tarafından yapılan açıklamaya göre yeni bitki örtüsü, su yollarındaki tortuları doğal olarak filtreleyerek su kalitesini artıracak ve Büyük Set Resifi üzerindeki bulanıklığı azaltacak. Projenin aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadeleye de katkı sunması öngörülüyor.