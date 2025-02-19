Türk Hava Yolları (THY), perşembe ve cuma günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı doğrultusunda, İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı 20-21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir” dedi.
Uçak seferleri turkishairlines.com/tr-tr üzerinden kontrol edilebilecek.