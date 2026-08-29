Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinde 167 bin ton üretim ve yüzde 26'lık payla ilk sırada yer alan Muğla'da, 342 su ürünleri üretim tesisi bulunuyor. Bu tesislerde yıllık yaklaşık 180 bin ton üretim gerçekleştirilirken, yaklaşık 750 milyon dolarlık ihracat yapılıyor.

Kentteki 23 deniz balıkları kuluçkahanesinde başta çipura ve levrek olmak üzere yıllık yaklaşık 900 milyon yavru balık üretilebiliyor. Üretilen yavru balıkların büyük bölümü Türkiye'deki yetiştiricilik tesislerine gönderilirken, bir bölümü de özel sistemlerle donatılmış araç, gemi ve kargo uçaklarıyla yurt dışına ihraç ediliyor.

'DAHA DA ARTMASINI HEDEFLİYORUZ'

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Muğla'daki en önemli ve öne çıkan sektörlerden birinin su ürünleri sektörü olduğunu belirterek, "İlimizde toplam 342 su ürünleri üretim tesisi bulunuyor. Bu tesislerde gerçekleştirilen üretim, Türkiye genelindeki üretimin yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Yıllık yaklaşık 180 bin ton üretim gerçekleştiriyoruz. İhracata baktığımızda ise yaklaşık 750 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştiriliyor.

Ancak sektörümüz sadece dünyanın dört bir yanına balık yetiştirip işleyerek ihraç etmekle kalmıyor, bunun yanında yavru balık ihracatıyla da önemli bir katma değer oluşturuyor. Şu anda gerçekleştirdiğimiz ihracat da bunun önemli bir örneği. 23 kuluçkahanemizde yavru balık üretimi gerçekleştiriyoruz ve toplam 900 milyon adet yavru balık üretim kapasitesine sahibiz. Geçtiğimiz yıl 33 milyon adet yavru balığı 5 farklı ülkeye ihraç ettik. Bu ülkeler arasında Kuveyt, Umman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Arnavutluk da bulunuyor. Yavru balık ihracatımızın önümüzdeki dönemde daha da artmasını hedefliyoruz" diye konuştu.