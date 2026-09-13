Bayer ile Finlandiyalı yenilenebilir yakıt üreticisi Neste arasında yapılan anlaşma kapsamında yetiştirilecek kanolanın tohumlarından elde edilen yağ, yenilenebilir dizel ve sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde kullanılacak. Böylece tarım arazilerinden biyoyakıt sektörü için yeni bir hammadde kaynağı oluşturulması hedefleniyor.

KIŞIN TARLAYA KANOLA EKİLECEK

Projenin merkezinde kışlık kanola bulunuyor. Bu bitkinin özellikle ABD'nin Teksas, Oklahoma ve Kansas gibi eyaletlerinde daha geniş tarım alanlarında yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kışlık kanolanın tercih edilmesinin önemli nedenlerinden biri, mevcut tarım sistemine ek bir ürün olarak dahil edilebilmesi. Çiftçiler kanolayı buğday gibi ürünlerle dönüşümlü yetiştirebilecek. Böylece tarım arazilerinin yıl içindeki kullanım süresi artırılırken çiftçilere biyoyakıt pazarına ürün satabilecekleri yeni bir gelir alanı açılacak.

Hasattan sonra kanola tohumları işlenecek ve içlerindeki yağ ayrılacak. Yağ bölümü biyoyakıt üretiminin hammaddesi olurken, geriye kalan protein açısından zengin kanola küspesi sığır, kümes hayvanları ve domuzların yeminde değerlendirilecek. Böylece hasat edilen ürünün yalnızca yakıt üretiminde kullanılan kısmı değil, geriye kalan bölümü de değerlendirilebilecek.

ÜRETİM ALANLARI GENİŞLETİLECEK

Varılan anlaşmayla birlikte ABD'nin güneyindeki tarım bölgelerinde kışlık kanola ekim alanlarının önemli ölçüde genişletilmesi planlanıyor. Bunun için çiftçileri, tohum üreticilerini, tarımsal tedarik zincirini ve biyoyakıt sektörünü birbirine bağlayan yeni bir üretim ağı kurulacak.

Tarladan çıkan kanola yağı rafineriye ulaştığında çeşitli işlemlerden geçirilerek hidrokarbon bazlı yakıta dönüştürülebiliyor. Bu yöntemle elde edilen sürdürülebilir havacılık yakıtı, gerekli standartları karşıladıktan sonra fosil kökenli jet yakıtının yerine veya onunla karıştırılarak uçaklarda kullanılabiliyor.

Yeni kışlık kanola çeşitlerinin 2027 sonbaharında çiftçilere sunulması planlanıyor. Şirketler, üretimin sonraki yıllarda hızla büyütülebileceğini düşünüyor. Küresel yenilenebilir dizel ve sürdürülebilir havacılık yakıtı talebinin ise 2040'a kadar yaklaşık üç katına çıkarak yılda 40 milyar galon (yaklaşık 151 milyar litre) seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor.