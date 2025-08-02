Sivil havacılıkta güvenliği artırmak amacıyla, uçak yolculuklarında el bagajında taşınan sıvı miktarı yıllardır katı kurallarla sınırlandırılmıştı.

Bu yasak, sıvıların terör saldırılarında kullanılabilecek potansiyel tehlikeler oluşturması endişesiyle uygulanıyordu.

AB, YENİ TEKNOLOJİ İLE GÜVENLİĞİ ARTIRIYOR

Ancak şimdi Avrupa Birliği, bu kısıtlamaları kaldırmak için önemli bir adım attı.

DW'nin haberine göre, AB Komisyonu, sıvıların patlayıcı içerip içermediğini güvenilir şekilde tespit edebilen yeni tarama cihazlarının kullanımına onay verdi.

Bu gelişme, yolcuların el bagajlarında içeceklerden sıvı gıdalara ve kozmetik ürünlerine kadar birçok maddeyi taşımasına olanak tanıyacak.

YENİ TEKNOLOJİ HAKKINDA DETAYLAR

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, şu an için Birlik ülkelerindeki 21 havalimanında kullanılan 700 cihaz, bu yeni teknolojiyle entegre şekilde çalışıyor.

Söz konusu cihazlar, tıpta kullanılan bilgisayarlı tomografi (BT) teknolojisiyle benzer şekilde, el bagajlarını güvenli bir şekilde tarayabiliyor.

GEÇİŞ SÜRECİ ZORLU VE MALİYETLİ OLABİLİR

Bu teknolojinin yaygınlaştırılması, bazı zorlukları da beraberinde getiriyor.

Almanya Havalimanları Birliği (ADV) sözcüsü, yeni uygulamanın ülkedeki tüm kontrol noktalarına entegre edilmesinin zahmetli ve maliyetli olacağını belirtti. Havalimanlarında yapılacak yapısal değişikliklerin büyük maliyetler getireceği ve bu sürecin zaman alacağı ifade ediliyor.

Bu nedenle, geçiş sürecinin uzun sürebileceği ve birçok değişiklik gerektireceği tahmin ediliyor.

YENİ DÖNEM YAKLAŞIYOR

AB'nin bu yeni adımı, uçak yolculuklarında daha esnek bir seyahat deneyimi sağlayabilir. Ancak, geçiş sürecinin zorlukları ve maliyetleri, uygulamanın tam anlamıyla yaygınlaşması için biraz daha zaman alabilir.