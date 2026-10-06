İngiltere Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2 Ekim 2026'da açıklanan plan, yolcuların bilet fiyatına sonradan eklenen bazı ücretlerden korunmasını amaçlıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle çocuk ile beraberindeki yetişkinin yan yana oturması ücretsiz hale gelecek. Hükümet, uygulamanın gelecek yaz tatili dönemine kadar hayata geçirilmesini hedefliyor.

GİDİŞ DÖNÜŞTE 104 STERLİNE KADAR ÇIKABİLİYOR

İngiliz hükümetinin verdiği bilgilere göre mevcut sistemde bir ebeveyn ile çocuğunun yan yana oturabilmesi için ödenen koltuk ücretleri, gidiş-dönüş yolculuğunda 104 sterline kadar çıkabiliyor. Yeni kurallarla birlikte ailelerin yalnızca çocuklarının yanında oturabilmek için bu parayı ödemelerinin önüne geçilecek.

Koltuk ücretleri daha önce de tartışma konusu olmuştu. İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu, Haziran 2026'da Ryanair'in çocuklarıyla yan yana oturmak isteyen ebeveynlerden aldığı zorunlu koltuk ücreti hakkında inceleme başlatmıştı. Kurumun açıklamasına göre ücret çoğu uçuşta tek yön için yaklaşık 8 sterlin seviyesindeydi. Ryanair daha sonra ailelere yönelik koltuk politikasında değişikliğe gitti.

BİLETTEKİ BASİT İSİM HATALARI DA ÜCRETSİZ DÜZELTİLECEK

Yeni düzenleme yalnızca koltuk seçimiyle sınırlı olmayacak. Uçak bileti alınırken isimde yapılan basit yazım hatalarının düzeltilmesi için alınan ücretlerin de kaldırılması planlanıyor. Bu tür küçük değişiklikler için yolculardan şu anda 40 sterline kadar ücret talep edilebiliyor.

Hükümet ayrıca uçuşlarda ciddi sorun çıkaran yolculara karşı havayolu şirketlerinin bilgi paylaşabileceği yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. 2025 yılında İngiltere'deki havayolları 1.000'den fazla ciddi taşkın yolcu vakası kaydetti. Yeni sistemle tekrarlanan olaylara karışan kişilerin daha kolay belirlenmesi ve havayollarının bu yolcular hakkında önlem alabilmesi hedefleniyor.