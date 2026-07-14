İngiltere'de bir havayolu pilotu gökyüzüne keskin dönüşler ile bir yazı yazdı. Yazıyı test uçuşu esnasında yazan pilotun rotası Flightradar24 ile belirlendi. Uçuş rotasıyla İngiltere ve Galler sınırına yazı yazan pilotun kaydedilen kelimeleri sonrasında izne çıkarıldığı açıklandı.

GÖKYÜZÜNE YAZI YAZDI İZNE ÇIKARILDI

İngiltere'de bir havayolu firmasının genç pilotu, test uçuşu esnasında ilginç bir sahne sergiledi. Test uçuş esnasında uçakla İngiltere ve Galler sınırına kadar giden genç pilot havada keskin dönüşler yaparak gökyüzüne 'IM BORED' yani 'SIKILDIM' yazdı. Flightradar24 verilerine göre Ravenair firmasına ait olan uçakla gerçekleştirilen uçuşta oluşturulan rota saat sürdü.

Toplamda 2 saat süren uçuşta pilotun gökyüzündeki yazı şeklini oluşturmak için dakika harcadığı belirtildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre genç pilot henüz 20'li yaşlarındaydı. Kendisine herhangi bir yaptırım ya da ceza uygulanmadı.

Rotada görünen yazının fark edilmesi üzerine kendisine haber verilen Ravenair Operasyon Müdürü Wayne Barrett, uçakların parçaları değiştiğinde her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak için test uçuşuna çıkarıldığını aktardı. Bahsi geöen uçuşta da herhangi bir sorun görünmediğini belirten Wayne Barrett, parçası değişen ve test uçuşu gerçekleştirilen uçağın güvenli şekilde yeniden hangara çekildiğini, genç pilotun ise 1 gün için izinli olacağını açıkladı.