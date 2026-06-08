"TaxiBot" adı verilen yarı robotik ve elektrikli yeni nesil çekici sistem sayesinde, yolcu uçakları artık kalkış öncesinde ana jet motorlarını çalıştırmaya gerek duymadan pist başına kadar taşınabilecek.

Yerdeki yakıt tüketimini ve karbon emisyonunu radikal bir şekilde düşürmeyi hedefleyen bu dikkat çekici program; havayolu şirketi EasyJet, uçak üreticisi Airbus ve yer hizmetleri devi Menzies Aviation iş birliğiyle test ediliyor. Denemelerde ise EasyJet filosunda yer alan Airbus A320neo tipi yolcu uçakları kullanılıyor.

Normal şartlar altında bir yolcu uçağı, kapıdan ayrıldıktan sonra geri itme işlemi sırasında ana motorlarını devreye alıyor ve kalkış yapacağı piste kadar kendi motor gücüyle taksi yapıyor.

Ancak kalkış öncesindeki bu süreç, hem ciddi miktarda yakıt israfına hem de yüksek oranda karbon emisyonuna neden oluyor. Geleneksel çekicilerin aksine, geri itme operasyonundan sonra da uçaktan ayrılmayan bu elektrikli sistem, uçağın burun iniş takımına bağlı kalarak motorlar tamamen kapalıyken dev uçağı pist başına kadar güvenle çekiyor.

KONTROL PİLOTLARDA OLACAK

Sistemin operasyonel anlamda en büyük kolaylığı ise kontrolün tamamen uçaktaki pilotlarda olması şeklinde öne çıkıyor. Pilotlar, kokpitte bulunan mevcut yönlendirme sistemlerini kullanarak yerdeki TaxiBot'u doğrudan kumanda edebiliyor.

Bu sayede uçakların üzerinde herhangi bir yapısal değişiklik yapılmasına veya ekstra bir donanım eklenmesine ihtiyaç duyulmuyor. Motorlar yalnızca aktif piste tamamen yaklaşıldığı an, kalkış prosedürünün bir parçası olarak çalıştırılıyor ve görevini tamamlayan TaxiBot bu noktada uçaktan ayrılarak geri dönüyor.