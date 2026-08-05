Avrupa'nın en yoğun havaalanlarından biri olan Schiphol Havalimanı, deniz seviyesinin yaklaşık 4 metre altında faaliyet göstermesine rağmen milyonlarca yolcuya kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyor.

Schiphol Havalimanı'nın bulunduğu alan, geçmişte Haarlemmermeer Gölü'nün tabanıydı. Gölün kurutulmasının ardından elde edilen bu arazi, setlerle çevrilen ve suyu sürekli kontrol altında tutulan bir polder haline getirildi. Böylece bugün Avrupa'nın en önemli ulaşım merkezlerinden biri, deniz seviyesinin altında güvenle faaliyet gösterebiliyor.

POMPALAR 24 SAAT DURMADAN ÇALIŞIYOR

Havaalanının kuru kalmasını sağlayan en önemli unsur ise gelişmiş drenaj sistemi. Kanallar, setler ve dev pompa istasyonları sayesinde bölgede biriken su sürekli tahliye ediliyor. Uzmanlara göre pompaların uzun süre devre dışı kalması halinde su seviyesi yavaş yavaş yükselmeye başlayabilir. Bu nedenle sistem günün her saati kesintisiz olarak çalıştırılıyor.

Hollanda'nın yaklaşık üçte biri deniz seviyesinin altında bulunuyor. Bu nedenle ülkede yalnızca denizden gelen su değil, yağışlar ve nehirlerden gelen taşkınlar da sürekli kontrol altında tutuluyor. Setler, kanallar ve pompa sistemleri sayesinde hem şehirler hem de kritik altyapılar korunuyor.

MÜHENDİSLİK HARİKASI OLARAK GÖSTERİLİYOR

Schiphol Havalimanı, dünyanın en dikkat çekici mühendislik örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.