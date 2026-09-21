Reuters'ın Tolo News'e dayandırdığı habere göre, Pakistan'a ait savaş uçakları Afganistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Kunar vilayetine saldırı gerçekleştirdi.
Saldırı, geçen hafta Pakistan'da bir camiye yapılan ve yaklaşıl 16 kişinin yaşamını yitirdiği intihar saldırısının ardından geldi.
Yerel bir yetkiliden alınan bilgilere dayandırılan haberde, bombardıman sonucunda en az üç kişinin hayatını kaybetti, çok sayıda kişinin yaralandı.
Söz konusu saldırının, Afganistan ile Pakistan sınırında yer alan Kunar vilayetinde meydana geldiği kaydedildi.
Paylaşılan ilk haberlerde can kayıpları ve olayın gerçekleştiği konum net olarak ifade edilirken, operasyonun askeri detaylarına ilişkin başka bir bilgiye yer verilmedi.
GEÇEN YIL ÇATIŞMALAR AĞIRLAŞMIŞTI
Pakistan ile Afganistan sınırındaki gerilim, Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) unsurlarının sınır bölgelerindeki eylemlerini artırması üzerine tam teşekküllü çatışmaya dönüşmüştü
2025 boyunca artan sınır ihlallerinin ardından Pakistan Hava Kuvvetleri, 9 Ekim 2025 tarihinde "Hayber Fırtınası Operasyonu" kapsamında başkent Kabil, Khost, Celalabad ve Paktika’daki TTP hedeflerine hava harekatı düzenledi.
Saldırılarda örgütün üst düzey yöneticileri hedef alınırken, Afganistan yönetimi misilleme olarak sınır hattındaki Pakistan askeri mevzilerini topçu ateşine tuttu.
Ekim ayı ortasına kadar süren ve şiddetli kara çatışmalarına sahne olan olaylarda her iki taraftan onlarca asker ve sivil hayatını kaybetti, binlerce kişi yerinden oldu.
Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye’nin diplomatik girişimleriyle taraflar geçici ateşkes sağlasa da sınır güvenlik sorunları halen mevcut.