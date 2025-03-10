Uçaklar, seyahati hız konusunda kolaylaştırsa da bazı bölgelere yöneltilen uçuşlar özel nedenlerden dolayı sınırlıdır. Peki, uçaklar neden Everest Dağı ve Pasifik Okyanusu üzerinden uçmuyor?

Dünyanın zirvesi olan Everest, 8.848 metreye kadar yükselirken, bu da uçaklar için önemli bir engel haline gelmesine neden oluyor. Ticari uçakların uçuş irtifası genellikle 10 bin ila 12 bin metre arasındadır fakat Everest'in zirvesine çok daha yakın uçmak ciddi riskler taşır. Bu yüksek irtifa, oksijen seviyelerinin düşük olduğu ve hava koşullarının son derece değişken olduğu bir ortam yaratırken, uçaklar, bu zorlu hava koşulları nedeniyle daha fazla yakıt harcayabilir. Öte yandan yüksek irtifada hava trafik kontrolü daha karmaşık hale gelir ve acil durumlar için iniş alanı bulmak zorlaşır. Bu sebeplerle, uçaklar Everest Dağı'nın üzerinden doğrudan uçmaktan kaçınır.

PASİFİK OKYANUSU DA UÇAKLAR İÇİN ACİL İNİŞ ALANI SUNMAZ

Pasifik Okyanusu da uçuş rotaları için bir diğer zorlu bölgelerden biridir. Pasifik, dünyanın en büyük okyanusu olmasının yanı sıra uçaklar için acil iniş yapılacak uygun alanlar sunmaz. Geniş ve izole bir alan olarak dikkat çekerken, bu okyanus üzerinde uçan uçakların çoğu, uçuş sırasında yoğun hava koşulları, fırtınalar veya tropikal kasırgalar gibi zorluklarla karşılaşabilir.

Havayolları, uzun mesafe uçuşlarında Pasifik Okyanusu'nu geçerken, en kısa güzergahları seçerken, uçakların sürekli olarak yakıt kapasitesini göz önünde bulundurur. Eğer uçak bir acil durumda okyanus üzerine düşerse, bulunması zor olabilir, bu yüzden uçaklar çoğunlukla kıyı bölgelerinin üzerinden seyahat etmeyi tercih eder.

Öte yandan Everest Dağı ve Pasifik Okyanusu gibi bölgeler, ticari uçuşlar için hem teknik hem de güvenlik açısından önemli zorluklar yaratır ve bu yüzden de havayolları uçuş rotalarını, güvenlik, yakıt verimliliği ve acil durum senaryoları göz önünde bulundurarak belirler.