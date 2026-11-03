Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla, 2027 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak kesinleşti. Vergi ve harçların yanı sıra idari para cezalarında da bu oranda artışa gidilirken, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) uçuş güvenliğini tehdit eden eylemlere uyguladığı yaptırımlar adeta cep yakacak seviyeye ulaştı.

UÇAKLARA LAZER TUTMANIN BEDELİ 210 BİN LİRAYI AŞTI

Uçuş güvenliğini doğrudan tehlikeye sokan ve pilotların görüşünü engelleyen lazer tutma eylemine yönelik ceza rekor seviyeye çıktı. Yüzde 27,83'lük artışla birlikte hava araçlarına lazer tuttuğu belirlenen kişilere 2027 yılı itibarıyla tam 210 bin 425 lira idari para cezası uygulanacak.

UÇAKTA SİGARA İÇENE VE OLAY ÇIKARANA 31 BİN 550 LİRA

Uçak içerisinde kuralları ihlal eden yolculara yönelik yaptırımlar da güncellendi. Yeni tarife kapsamında;

Sefer esnasında sigara, tütün ürünleri veya duman çıkaran benzeri cihazları kullananlar,

Kabin ekibinin uçuş güvenliğine ilişkin talimatlarına uymayanlar,

Uçak içinde huzursuzluk çıkarıp olay yaratan yolcular,

2027 yılından itibaren 31 bin 550 lira para cezası ile karşı karşıya kalacak.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI DA YÜKSELDİ

Açıklanan yeniden değerleme oranı, yurt dışına seyahat edecek vatandaşları ilgilendiren harç bedeline de yansıdı. Yeni düzenlemeyle birlikte yurt dışına çıkış harcı 1597 liraya yükseldi.