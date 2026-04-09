ABD’de havacılığı düzenleyen kurum olan Federal Aviation Administration (FAA), 1990’lı yıllardan itibaren yolcu uçaklarında sigara içilmesini kesin olarak yasaklamıştır.

Günümüzde bu yasak tüm ticari uçuşlarda sıkı şekilde uygulanmakta ve ihlal edilmesi ciddi yaptırımlara neden olmaktadır. Ancak bu katı yasağa rağmen uçakların özellikle tuvalet bölümlerinde küllük bulundurulması hala zorunlu bir standarttır.

SİGARA YASAK AMA NEDEN KÜLLÜK VAR?

Uçuş sırasında dikkatli yolcuların gözünden kaçmayan bu detay, "Sigara içmek yasaksa, neden hâlâ küllük var?" sorusunu sıkça gündeme getiriyor. Bu durumun sebebi aslında oldukça mantıklı bir öngörüye dayanıyor. Havacılık otoriteleri, her ne kadar yasak olsa da bazı yolcuların kuralları ihlal edebileceğini ve gizlice sigara içebileceğini göz önünde bulunduruyor.

"GÜVENLİ ALAN" STRATEJİSİ

Küllükler, bir teşvik unsuru değil, aksine bir yangın önleme aracı olarak uçaklarda yer alıyor. Olası bir kural ihlalinde yaşanabilecek senaryo şu şekilde açıklanıyor:

"Eğer böyle bir durumda yanan sigaranın söndürülebileceği güvenli bir alan bulunmazsa, yolcu sigarayı çöp kutusuna, kağıt havluların arasına ya da başka yanıcı yüzeylere atabilir. Bu da uçak içerisinde yangın çıkma riskini ciddi şekilde artırır."

İşte bu yüzden küllükler, sigara içilmesini meşrulaştırmak için değil; tam tersine, bir kural ihlali durumunda daha büyük bir felaketin önüne geçmek için bulundurulur.

Yani uçaklardaki bu "çelişkili" detay, aslında tamamen yolcu güvenliğini korumaya yönelik dünya genelinde uygulanan teknik bir önlemdir.